Niğde'de Eski Sanayi sitesinde Kentsel Dönüşüm başladı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında basın açıklaması yaparak çalışmalara başlandığının müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Özdemir Eski Sanayi Sitesi'nde Demirciler Odası Başkanı, meclis üyeleri, projeyi üstlenen firma ve hak sahipleriyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Başkan Emrah Özdemir, Niğde Kalesiyle birlikte başlayan ve eski sanayi sitesiyle devam eden dönüşüm projeleriyle birlikte şehrin gelişmeye ve dönüşmeye başladığını belirtti.

HAK SAHİBİ NE İSTERSE ONU ALACAK

Niğde eski sanayi bölgesinde 10 hektar alanda 347 parselde yapılacak olan dönüşüm için Uzlaşma ofisinin kurulduğunu ifade eden Başkan Özdemir; "Eski sanayi bölgemiz bulunan 10 buçuk hektarlık bir alanda, yaklaşık 347'ye yakın bir parsel var ve bu parsellerde sanayi esnafımız var. Tamamlanan yeni sanayimizde esnafımızın kapılarına kadar doğalgazlarını çektik, asfaltını attık ve eksikler de gideriliyor. Tamamlanan yeni sanayimizin tapuları da çıkmış durumda. Eski sanayimize kurmuş olduğumuz uzlaşma ofisimizi bugün itibariyle aktif hale getirmeye başlıyoruz. Ofisimizde buradaki hak sahiplerinden öncelikle talepleri toplanacak. Bölgenin resmi gazetede kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesinden dolayı burada öncelik hak sahiplerine verilecek. İlk önce hak sahipleriyle görüşeceğiz ve yeni sanayideki dükkanları sunacağız, dükkan istemiyorsa daire vereceğiz, ben paramı alayım derse parasını vereceğiz. Bizim amacımız buradaki esnaflarımızı mutlu etmek ve bu sayede bu dönüşümü gerçekleştirmek" dedi.

HEDEFİMİZ NİĞDE'YE DEĞER KATMAK

Eski sanayide başlatılan dönüşümle birlikte hedeflerinin Niğde'ye değer katmak olduğunu belirten Başkan Emrah Özdemir; "Bizim buradaki hedefimiz Niğde'ye değer katmak. Amacımız esnaflarımızın pastasını daha da büyütmek. Yeni sanayimizin otobanın kenarında olması ile birlikte sanayiye girecek araç sayısı da artacak ve bu sayede esnaflarımızın işleri de, müşterileri de artmış olacak" diye konuştu.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE TALİBİZ

Sanayi sitesine kurulan uzlaşma ofisinde esnafların talepleri toplanıp ona göre bir yol çizeceklerini ifade eden Başkan Özdemir; "Biz gönül belediyeciliğine, insanların gönlüne girmeye talip olmuştuk, esnafımızla konuşarak gönül rızasını alarak bu dönüşümü başlatacağız inşallah. Bugün bu ofisimizde esnaflarımızla bir araya gelerek kaç esnafımız dükkan istiyor, kaçı arsa, kaçı para istiyor bu talepleri toplayacağız. Talepler toplandıktan sonra elimizdeki dükkanları, arsaları ve daireleri nasıl değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Bizim burada amacımız esnaflarımızın kazançlarına kazanç eklemektir" dedi.

OTOBAN YANINA YENİ SANAYİ PARSELLERİ OLUŞTURULUYOR

"Hıdırlık mevkisine yapmış olduğumuz yeni sanayi sitemizdeki dükkan sayılarını arttırmak için çalışmalarımıza başladık" diyen Başkan Özdemir; " Yeni sanayide yapılan 360 adet dükkana yeni dükkanlar ekleyerek dükkan sayısını arttırıp esnaflarımızın mülk sahibi olması için çalışıyoruz. Son dönemlerde göründüğü gibi sanayi arsaları çok fazla pahalanmaya değer kazanmaya başladı. Bundan dolayı küçük sanayi parsellerini arttırıyoruz geçtiğimiz aylarda meclis üyelerimizle böyle bir karar aldık. Otobanın orada küçük sanayi parselleri oluşturuldu. Minimum 300 metre dükkanlarla, 600 metre dükkanlarımızın yakın zamanda ihalesine çıkacağız. Buradan daha büyük dükkan isteyen esnafımıza bu seçeneği de sunacağız. Bizler sanayi esnafımızın böyle bir ihtiyacı olduğunu düşündük ve 140 dönümlük bir alanı daha yeni sanayi sitesi yapmak için Milli Emlak'tan satın alıyoruz. Orada da bir sanayi sitesi çalışması yapacağız. Amacımız burada başta hak sahiplerine sonrada kiracılara mümkün olduğu kadar, yetkilerimiz çerçevesinde elimizden geldiği kadar kolaylık sağlayarak herkesi bir mülk sahibi yapmak" şeklinde konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ESNAFIMIZ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Esnafımızı karlı çıkartacak bir dönüşümün bugün başlangıcını veriyoruz. Hiç kimseye zorla bir dönüşüm yaptırılmayacak, esnaflarımızın memnun olacağı şekilde bir dönüşüm yapacağız. Esnafımızı mağdur etmeden onların en kısa sürede daha mutlu olacakları ve daha iyi hizmet edecekleri müşteri portföyünü artıracakları iş yerlerini esnaflarımıza temin etmeye çalışacağız. Yeni sanayideki iş yerlerimizin satışında kriterleri oldukça fazla koyup yatırım için almak isteyenlere değil önceliği esnaflarımıza vereceğiz" dedi.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TEK TEK YERİNE GETİRİYORUZ

Niğde'de büyük dönüşüme bugün başladıklarını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir sözlerini şu ifadelerle noktaladı; " Bilindiği gibi Niğde kalemizin çevresinde başlattığımız dönüşüm projemiz ve eski sanayinin de dönüşümüyle birlikte ilimizde büyük bir dönüşüm ve gelişim başlamış olacak. Kalede yapılan dönüşüm ve devamında eski sanayinin dönüşümüyle gerçekten Niğde çok başka bir görünüşe sahip olacak. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız desteklerle ne pandemi diyoruz ne de başka bir şey diyoruz, ne söz vermişsek tek tek yerine getiriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda bulunduğumuz yer çok daha güzel olacak. Bilindiği gibi sanayinin yanından geçen dereyi güzel bir gölet haline getireceğiz. Bu deredeki çalışmalarımız için belediye başkan yardımcılarımız DSİ ile görüşüyorlar ve DSİ'ye projemizi onaylattıklarında güzel bir gölet ve çevresine de vatandaşlarımızın günlerini güzel bir şekilde geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız ve Niğde'mize değer katacağız. Yeni yapacağımız sanayi sitesindeki sosyal tesisleri eksiksiz yapmayı hedefliyoruz. Kale dönüştükten sonra eski sanayi dönüştükten sonra bambaşka bir Niğde olacak, ekonomisi daha farklı, çok yükselen ve gelişen bir il olacaktır. Bu dönüşümüzü buradan başlatıyor şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum".

Bu arada Eski sanayi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Niğde eski sanayi bölgesine kurulan Uzlaşma ofisinde sanayi esnafı ile görüşmeler başladı. - NİĞDE