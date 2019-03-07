Niğde'de Eski Savcının Katiline Müebbet Hapis
1 saat önce
Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde
'de eski Cumhuriyet Savcısı
Serhat Yağmur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3 Eylül
2018 tarihinde eski savcı Serhat Yağmur'un başından vurularak öldürülmesiyle ilgili Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulün eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Adnan Akçin'i tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası, ölünün üzerinden hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı. - NİĞDE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar
5 Kişiyi Öldüren Saldırganın Hedefinde 4 Kişi Daha Varmış
Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı