Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eski Savcının Katiline Müebbet Hapis

Niğde'de Eski Savcının Katiline Müebbet Hapis

1 saat önce

Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde'de Eski Savcının Katiline Müebbet Hapis, System.String[]
Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3 Eylül 2018 tarihinde eski savcı Serhat Yağmur'un başından vurularak öldürülmesiyle ilgili Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulün eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Adnan Akçin'i tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası, ölünün üzerinden hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar

5 Kişiyi Öldüren Saldırganın Hedefinde 4 Kişi Daha Varmış Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 23:23:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eski Savcının Katiline Müebbet Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]