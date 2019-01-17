Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eski Savcının Öldürülmesi Davası

Niğde'de Eski Savcının Öldürülmesi Davası

1 saat önce

Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Niğde'de Eski Savcının Öldürülmesi Davası, System.String[]
Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulun eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, sağlık sorunları nedeniyle savunma hazırlayamadığı için süre talep etti.

Mahkemede dinlenen maktulün eşi Deniz Yağmur, olay günü eşinin Adnan Akçin ile saat 20.00 gibi görüştüğünü belirterek, eşinin alacaklarına karşılık Akçi'nin arsa vereceğini kendisine telefonda anlattığını ve o saatten sonra eşinden haber alamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten 2 yıl sonra 3 Eylül 2018'de Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Adnan Akçin, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı bir arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığında sanık hakkında, "tasarlayarak öldürme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları "Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü

Ormanlık Alanda Ölüsü Bulunan Kuyumcunun, Ellerinin Bağlanıp Diri Diri Yakıldığı Ortaya Çıktı E-Ticaret Devi Amazon'un Binasında Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:18:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eski Savcının Öldürülmesi Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]