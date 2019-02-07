Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eski Savcının Öldürülmesine Dair Duruşma Ertelendi

Niğde'de Eski Savcının Öldürülmesine Dair Duruşma Ertelendi

1 saat önce

Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Niğde'de Eski Savcının Öldürülmesine Dair Duruşma Ertelendi, System.String[]
Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulun eşi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Akçin, savunmasında maktulle silah alışverişi için tanıştığını ve hiçbir ticari bağının olmadığını öne sürdü.

Olay günü otomobille giderken maktule kendisinden istediği borç yerine değerli saat ve tespihleri verebileceğini söylediğini anlatan Akçin, bunun üzerine tartışma çıktığını savundu.

Akçin, maktulun kendisine hakaret ettiğini, araç kullanırken çıkan arbedede silahın ateş aldığını, öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Rukiye Akçin, maktulle eşinin arkadaş olduğunu, sık sık telefonla görüştüğünü, eşinin de borç almak için köye gittiğini anlatarak, "Eşim akşam yemek için eve geldi ve gitti. Gece 23.00 gibi eşimle telefonla görüştüm, 'Toplantıdayım, yarım saat sonra gelirim.' dedi. Sonra sabaha kadar ulaşamadım. Sabah da polisler geldi. Eşimle maktulun ne iş yaptığını bilmiyorum. Eşim son 6 aydır tedirgindi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten iki yıl sonra, 3 Eylül 2018'de Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Adnan Akçin, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "tasarlayarak öldürme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
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