Kiraya zamdan yakınan esnafa bakan yardımcısından dikkat çeken yanıt: Allah yerini doldurur ya - Son Dakika
Üye Girişi

Kiraya zamdan yakınan esnafa bakan yardımcısından dikkat çeken yanıt: Allah yerini doldurur ya

19.12.2022 22:28

Niğde'de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın, "Nasılsınız, iyi misiniz, işleriniz nasıl?" diye sorduğu esnaf, "Kiraları arttırmasalar yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük" karşılığını verdi. Bakan Yardımcısı Gürcan ise "İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde'ye geldi. Bakan Yardımcısı Gürcan, yanındaki bürokratlarla birlikte ziyaret ettiği esnafa "Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl" diye sordu. Daha sonra esnaf ile Bakan Yardımcısı Gürcan arasında şu diyalog yaşandı:

"KİRALARI ARTIRMASALAR İYİ OLACAĞIZ"

Esnaf: Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük.

"ALLAH YERİNİ DOLDURUR"

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Öyle mi, Allah yerini doldurur ya

Esnaf:İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar

Diğer esnaf: Yeni Çarşı'da böyle yüzde 85 'den aşağı artış yok.

"İNŞALLAH MÜLK SAHİBİ OLUN"

Mahmut Gürcan: İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Gana dış borcunu vaktinde ödeyemeyeceğini açıkladı Gana dış borcunu vaktinde ödeyemeyeceğini açıkladı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Niğde'de ziyaretlerde bulundu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

Maliye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraya zamdan yakınan esnafa bakan yardımcısından dikkat çeken yanıt: Allah yerini doldurur ya - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:15 14 yaşındaki erkek çocuğu tacizle suçlanan çalışan Kırşehir Belediyesinden kovuldu
21:20 Tanju Özcan'dan polisin HDP'li başkana tokat atmasına çok konuşulacak yorum: Az bile yapmış
21:19 Ronaldo'cular ile Messi'ciler yarışa tutuştu! Rekor için kıyasıya savaşıyorlar
20:58 Ezel'in dolandırdığı hasta yengesinin yüzünü güldürecek haber! Seyircilerden destek geldi
20:08 Rusya'dan Yunanistan'a S-300 tepkisi: Tehlikeli planlardan vazgeçin
18:59 Kapatma davasında HDP'nin hesaplarına bloke konulması talep edildi
18:50 MHP lideri Bahçeli, 6 dönümlük arsasını hibe etti: Asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz
18:15 Müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye döven kişi şikayetçi oldu! İfadesi pes dedirtti
17:41 Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran petrol açıklaması: Arkası gelecek
16:15 Milyonların beklediği EYT'ye ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den yeni açıklama: Çözüm aşamasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 23:07:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kiraya zamdan yakınan esnafa bakan yardımcısından dikkat çeken yanıt: Allah yerini doldurur ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement