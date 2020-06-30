Niğde'de esnaf odaları başkanları bir araya geldi - Son Dakika

Niğde'de esnaf odaları başkanları bir araya geldi

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde oda başkanlarıyla toplantı yapıldı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde oda başkanlarıyla toplantı yapıldı.

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NESOB Başkanı Alim Yeşil, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde söz verdikleri proje, hukuk ve kayıt birimini oluşturduklarını söyledi.

Afyonkarahisar ESOB ve Harran Üniversitesi gibi bir çok kurumla esnafın işini geliştirmesi ve büyütmesi için sempozyumlar düzenlediklerini belirten Yeşil, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile "2. Şansın Gastronomi" projesinin devam ettiğini aktardı.

Yeşil, esnaflığı terk etmiş 2 bin 810 esnafa ulaşıp geçmiş dönem aidat borçlarını tahsil ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hukuk birimi olarak geçmiş dönemlere ait SGK ve vergi borçlarıyla ilgili izleyeceğimiz yol haritası belirlendi. Kaydı olmayan 2 bin 617 kişi odalara kaydedildi. İş yerini kapatan 134 esnafımızın da terk işlemi yapıldı. Birliğimize ait düğün salonumuz kurumumuza fayda sağlayacak şekilde sözleşmesi revize edilerek kira bedeli nakit alındı. Kurumumuzu devraldığımızda 4 milyon 210 bin lira olan borç, iki yılda bir milyon 161 bin liraya düşürüldü. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi kurumumuzu daha iyi yerlere taşımak, esnafımıza daha iyi hizmet edebilmek için ben ve yönetimim elinden gelen çabayı ve emeği gösterecektir. Ekip olarak en güzel işlere imza atmak için bütün gayretimizi göstereceğiz."

Afyon, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de esnaf odaları başkanları bir araya geldi - Son Dakika

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