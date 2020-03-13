Niğde'de esnafa 2019'da 110 milyon lira kredi verildi - Son Dakika
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Niğde'de esnafa 2019'da 110 milyon lira kredi verildi

6 saat önce

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Eker, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde'de esnafa 2019'da 110 milyon lira kredi verildi, System.String[]

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Eker, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Eker, bir restoranda düzenlenen programda, esnaf ve sanatkarın para kaynağının kredi kefalet kooperatifi olduğunu ve esnafa en çok parayı aktarmak için çabaladıklarını söyledi.

2019'da yaklaşık 110 milyon lira kredi verdiklerini belirten Eker, şunları kaydetti:

"2020 içinde canla başla çalışarak aynı şekilde esnafımıza ihtiyacı olan krediyi vermek için mücadele edeceğiz. Verilen bu paralar Niğde ekonomimizi olumlu yönde etkiliyor. Amacımız esnaf ve sanatkarımızı çağın gerisinde bırakmayarak, esnafımızın sermayelerini güçlendirmek adına bu kredileri veriyoruz. Türkiye'de her konuda kooperatif olarak birinci sıradayız. Ancak bir konuda geride kalıyoruz, paranın büyüklüğü konusunda. 1150 kooperatif arasında ilk 16'nın içinde yer alıyoruz."

Eker, kredilerin geri ödenmesinde sıkıntı yaşamadıklarına dikkati çekerek, Niğde esnaf ve sanatkarının her zaman borcuna sadık olduğunu aktardı.

Programa, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan da katıldı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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