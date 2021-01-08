Niğde'de evde kumar oynayan 17 kişiye 30 bin lira ceza - Son Dakika

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kiralık evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 30 bin 600 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sazlıca beldesinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 17 kişi yakalandı.
Evdeki aramada, iskambil kağıtları, okey takımı, yazboz kağıtları ve para ele geçirildi.
Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 17 kişiye 30 bin 600 lira ceza verildi.
Kaynak: AA
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