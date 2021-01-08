Niğde'de evde kumar oynayan 17 kişiye 30 bin lira ceza - Son Dakika

Niğde'de evde kumar oynayan 17 kişiye 30 bin lira ceza

08.01.2021 16:41
Niğde'de evde kumar oynayan 17 kişiye 30 bin lira ceza, System.String[]

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kiralık evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 30 bin 600 lira ceza uygulandı.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kiralık evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 30 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sazlıca beldesinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 17 kişi yakalandı.

Evdeki aramada, iskambil kağıtları, okey takımı, yazboz kağıtları ve para ele geçirildi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 17 kişiye 30 bin 600 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Sazlıca, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de evde kumar oynayan 17 kişiye 30 bin lira ceza - Son Dakika


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