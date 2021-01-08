Niğde'de evde kumar oynayan 17 kişiye 30 bin lira ceza - Son Dakika

Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 17 kişiye 30 bin 600 lira ceza verildi.

Niğde 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kiralık evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 30 bin 600 lira ceza uygulandı.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı: Siyaset bu kapıdan içeri giremez

Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı

Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası