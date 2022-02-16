Üye Girişi
Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

16.02.2022 12:42
Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince faili meçhul 7 hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince faili meçhul 7 hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

JASAT ekipleri tarafından farklı tarihlerde meydana gelen 3'ü evden, 2'si inşaattan ve 2'si tarladan 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Olaylara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın alan hurdacıya da idari işlem yapıldı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement