Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), merkez, Ulukışla , Çamardı ve Bor ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Ulukışla, JASAT, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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