Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı

17.08.2022 12:16
Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez, Ulukışla, Çamardı ve Bor ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettiği 17 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte güneş paneli ve 2 motosiklet ele geçirildi, 13 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ulukışla, JASAT, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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