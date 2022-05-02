Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı

02.05.2022 13:35
Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı

Niğde'de aradıkları kişiye telefonunun FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli Tunceli'de yakalandı.

Niğde'de aradıkları kişiye telefonunun FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli Tunceli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen iki şüphelinin Niğde'den Tunceli'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde güvenlik noktasında kontrol yapan ekipler, şüpheli araçtaki A.K'yi ve Suriye uyruklu M.S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Dolandırıcılık, Tunceli, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı - Son Dakika
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