Son Dakika Haberleri: Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi tutuklandı.

Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklandı. Diğer 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkez ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen eski asker okul öğrencisi 10 kişiyi gözaltına almıştı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı
Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı Bebek, anne ve anneannenin ölümden döndüğü kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:21:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]