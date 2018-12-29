Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö'den 2 Kişi Tutuklandı

Niğde'de Fetö'den 2 Kişi Tutuklandı

57 dakika önce

Niğde'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama emri çıkarılan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Niğde'de Fetö'den 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama emri çıkarılan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Niğde'de Din Kültürü öğretmeni C. G. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen M. D polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama Emri çıkarılan Bor İlçesinde öğretmenlik yapan C. G. TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü ihraç öğretmen M. D. ise polis ekiplerinin GBT sorgusunda yalanarak TEM ekiplerine teslim edildi. her iki şüphelinin de TEM'de işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:22 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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