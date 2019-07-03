Son Dakika Haberleri: Niğde'de FETÖ'den aranan 1 astsubay gözaltına alındı
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Niğde'de FETÖ'den aranan 1 astsubay gözaltına alındı

1 saat önce

NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

Niğde'de FETÖ'den aranan 1 astsubay gözaltına alındı, System.String[]
NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da görevli 26 yaşındaki astsubay A.A,  Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. A.A.'nın emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:51 Kaynak: DHA
Ankara, Niğde, Güncel
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