Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı

16 dakika önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.

Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı, System.String[]

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.


Genel bilgi taraması ekipler, şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.


Gözaltına alınan B.A, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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