Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı
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Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:20 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Aksaray
2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hacı Fatih Saray
, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Niğde'de kaldığı evde gözaltına alındı.
Saray, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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