Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö Hükümlüsü Firari Kadın Yakalandı

Niğde'de Fetö Hükümlüsü Firari Kadın Yakalandı

14 dakika önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın tutuklandı.

Niğde'de Fetö Hükümlüsü Firari Kadın Yakalandı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın tutuklandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan D.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gıda mühendisi olarak çalıştığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile ilişiği kesilen D.G'nin, Niğde'de FETÖ'nün kadın yapılanması içinde bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:25 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı MHP'li Vekilden, "AK Parti İstanbul'da Neden Kaybetti?" Sorusuna Çarpıcı Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 09:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö Hükümlüsü Firari Kadın Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]