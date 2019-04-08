Niğde'de Fetö Hükümlüsü Firari Kadın Yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın tutuklandı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın tutuklandı.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan D.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Gıda mühendisi olarak çalıştığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile ilişiği kesilen D.G'nin, Niğde'de FETÖ'nün kadın yapılanması içinde bulunduğu belirtildi.

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