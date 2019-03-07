Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö'nün Sözde İl İmamına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Niğde'de Fetö'nün Sözde İl İmamına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Niğde'de FETÖ'nün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Niğde'de Fetö'nün Sözde İl İmamına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Niğde'de FETÖ'nün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

1 Temmuz 2018 yılında yakalanarak tutuklanan örgütün sözde 'il imamı' olduğu öne sürülen C.A'nın Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık C.A. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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