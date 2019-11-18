Son Dakika Haberleri: Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

6 saat önce

NİĞDE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan astsubay R.O.Ç. ile öğretmen A.K., gözaltına alındı.

Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı, System.String[]

NİĞDE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan astsubay R.O.Ç. ile öğretmen A.K., gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen jandarma astsubay R.O.Ç., Niğde'de polis ekiplerince Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. R.O.Ç., Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek, Ankara'ya gönderildi.ÖSYM tarafından 2011'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), FETÖ mensuplarınca örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapılması kapsamında açılan soruşturmayla ilgili ise Niğde'de görev yapan öğretmen A.K., gözaltına alındı. Öğretmen A.K. de soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı
Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:02:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]