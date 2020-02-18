Niğde'de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında - Son Dakika

Niğde'de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında

7 saat önce

Niğde merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 5 eski polis gözaltına alındı.

Niğde'de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında, System.String[]

Niğde merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 5 eski polis gözaltına alındı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yalında Polis memurluğundan Komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek FETÖ üyelerine verildiğine yönelik çalışma başlatıldı.


Niğde Merkezli eş zamanlı Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya illerinde bulunan A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş., V.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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