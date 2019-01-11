Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu

Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen C.A'yı Eskisaray Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:19 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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