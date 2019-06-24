Son Dakika Haberleri: Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu
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Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan H.K'yi Bor ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı.
Kardeşi adına kayıtlı GSM hattı üzerinden ByLock programı kullandığı tespit edilen H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu Niğde'de yakalandı.
Daha önce meslekten ihraç edilmiş subay olduğu belirlenen H.H.O, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:02 Kaynak: AA
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