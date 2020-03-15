Niğde'de FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Niğde'de FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti.

Özel bir firmada çalışan M.E.A. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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