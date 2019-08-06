Niğde'de FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
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Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana
ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Ö.Y. ve Bylock kullanıcısı olan C.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi Ö.Y.'yi bir adrese yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olan C.Ö. ise sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE
Usta oyuncu Cengiz Sezici, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı 18 gündür aranan adamın cesedi mısır tarlasında bulundu İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi