Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede

Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede

1 saat önce

NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede, System.String[]
NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve  Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde uzman çavuş, 2'si ihraç edilen asker ve 3'ü de eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:02 Kaynak: DHA

Elazığ, Niğde, Güncel
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