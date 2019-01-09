Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede
1 saat önce
Niğde'de FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyedeNiğde merkezli 3 ilde FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Niğde
'de FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede
Niğde merkezli 3 ilde FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabitkontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK
mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara
ve Elazığ
'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde uzman çavuş, 2'si ihraç edilen asker ve 3'ü de eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:15 Kaynak: DHA
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