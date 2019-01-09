Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede

Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede

1 saat önce

Niğde merkezli 3 ilde FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede, System.String[]
Niğde merkezli 3 ilde FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabitkontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde uzman çavuş, 2'si ihraç edilen asker ve 3'ü de eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:40 Kaynak: DHA

Elazığ, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palulular Derneği Başkanı'ndan Palu Ailesine Tepki: Sadece Soyadı Benzerliği, Bizim Yapımızda Sevgi Vardır Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:25:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]