Niğde'de Fetö Şüphelisi 6 Kişi Adliyede

Niğde merkezli 3 ilde FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 3 ilde FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabitkontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde uzman çavuş, 2'si ihraç edilen asker ve 3'ü de eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Palulular Derneği Başkanı'ndan Palu Ailesine Tepki: Sadece Soyadı Benzerliği, Bizim Yapımızda Sevgi Vardır

Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak

İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı