Son Dakika Haberleri: Niğde'de firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Niğde'de firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Niğde'de firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan Ö.Y'yi ikametinde yakaladı.
Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesince aynı suç kapsamında aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen C.Ö. de gözaltına alındı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan C.Ö'nün, KHK ile FETÖ'ye ait kapatılan şirkette SGK kaydı bulunduğu ve 2014 yılı sonrası Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı öne sürüldü.
Şüpheliler, işlemlerin ardından Adana ve Ankara'ya götürüldü.
Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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