Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı

7 saat önce

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, yakalandı.

Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı, System.String[]

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. ile "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarını açıkladı: Amerika'dan 7, Avrupa'dan 3 vakamız var
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
00:16 Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı
00:15 Bilecik'teki büyük yangın sonrası ilk açıklama geldi
00:13 Bakan Koca: "Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"
00:13 Ankara Valiliğinden yurttaki gözlem görüntüleri hakkında açıklama
00:12 Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:24:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]