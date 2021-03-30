Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari R.Y, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki adrese düzenlediği operasyonda yakalandı.

Niğde 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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