Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç sağlık memuru İ.A, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Saltuk Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı.

Niğde 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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