Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G'yi merkez Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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