Son Dakika Haberleri: Niğde'de Firari Fetö Sanığı Yakalandı

Niğde'de Firari Fetö Sanığı Yakalandı

10 dakika önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası bulunan sanık yakalandı.

Niğde'de Firari Fetö Sanığı Yakalandı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası bulunan sanık yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen M.B, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Daha önce meslekten ihraç edilen komiser M.B, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: AA

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