Niğde'de firari hükümlü 23 yıl sonra ahırda yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de firari hükümlü 23 yıl sonra ahırda yakalandı

6 saat önce

Niğde'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 23 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

Niğde'de firari hükümlü 23 yıl sonra ahırda yakalandı, System.String[]

Niğde'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 23 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kaynarca köyünde 1997 yılında meydana gelen cinayetten dolayı hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis bulunan firari Nafiz Kulaksız'ın Kaynarca köyünde saklandığını tespit etti.

Ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile düzenledikleri operasyonla Kulaksız'ı saklandığı ahırda yakaladı.

Kulaksız, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynarca, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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