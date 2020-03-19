Niğde'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Niğde'de firari hükümlü yakalandı
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Niğde'de, hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Niğde'de, hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çiftlik Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen B.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.
B.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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