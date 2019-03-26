Son Dakika Haberleri: Niğde'de Firari İki Fetö Hükümlüsü Yakalandı

Niğde'de Firari İki Fetö Hükümlüsü Yakalandı

56 dakika önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü tutuklandı.

Niğde'de Firari İki Fetö Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaları kesinleşen, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş astsubay A.İ. ile öğretmen E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezindeki evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. ve E.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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