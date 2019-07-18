Niğde'de fuhuş operasyonu
1 saat önce
Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:08 Kaynak: AA
'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk
Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.T. L.U. ve D.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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