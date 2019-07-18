Son Dakika Haberleri: Niğde'de fuhuş operasyonu
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Niğde'de fuhuş operasyonu

1 saat önce

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.T. L.U. ve D.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:08 Kaynak: AA
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