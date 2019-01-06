Niğde'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı
6 dakika önce
Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı.
Niğde
merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, fuhuş yapan trans bireylere ilişkin, Niğde, Sivas
ve Isparta
illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü yakalanırken, gözaltına alınan trans bireyler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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