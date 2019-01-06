Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Niğde'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

6 dakika önce

Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Niğde'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, fuhuş yapan trans bireylere ilişkin, Niğde, Sivas ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü yakalanırken, gözaltına alınan trans bireyler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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