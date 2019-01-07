Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama

Niğde'de Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama

34 dakika önce

Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde'de Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama, System.String[]
Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Sivas ve Isparta'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, 3. Sayfa
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