Niğde'de Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama
34 dakika önce
Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Niğde
merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Sivas
ve Isparta
'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
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