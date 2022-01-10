Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Niğde Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen Arif Acındı Anısına Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, özellikle yöneticilerin yaptıkları iş ve işlemlerin vatandaşlara nasıl yansıdığını medya sayesinde gördüğünü söyledi.

Basınla ilgili yapılan en yaygın eleştirilerden birinin "yalan habercilik" olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Yine bununla ilgili mücadeleyi de basın yoluyla yapıyoruz. Dolayısıyla sorumluluk sahibi, basın etiğine, ilkelerine bağlı siz değerli gazeteciler sayesinde bu sorunla da beraber mücadele ediyoruz. Arif Acındı anısına ödüller verilecek. Arif Bey duayen bir gazeteci, her şeyden önce eğitimci, öğretmenlik yapmış bir büyüğümüzdü. Okumayı çok önemsiyordu, kütüphaneler kurdu, kitap okuma sevgisini aşıladı. Valiliğimizde uzun yıllar özel kalem müdürlüğü ve gazetecilik yaptı. Telafi olunamayacak tek şey vefasızlıktır. Vefa çok önemli. Büyüğümüze duyulan vefayı da takdir ediyorum."

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün de basın mensuplarının çok büyük sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Sorunlarımızla ön plana çıkmak istemiyoruz. Topluma karşı, sorumluluklarımızı yerine getirme adına fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Basın, kamu görevi yapıyor olması bilinciyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken yerel idare, yerel yönetimler, ve yerel medya iş birliğine büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de her zaman basının yanında olduklarını dile getirerek, meclis kararlarının yerel gazetelerde ilan edilmesiyle ilgili karar aldıklarını ve bunu da hemen uygulamaya başlayacaklarını dile getirdi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de gazeteciliğin zor bir iş olduğunu vurgulayarak, "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi. Bizim de çalışma arkadaşlarımız. Bazen bir doğruyu ve yanlışı sizlerden öğreniyoruz. Doğruyu daha doğru yapmak için sizlerle istişare ediyoruz. Yanlış olanı da hep beraber ortaya koyarak sizlerle çalışma arkadaşlığı yürütüyoruz." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de basın mensuplarına güzel bir gelecek dileyerek, tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada, haber dalında, Hamle Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Mehmet Adaş birinci, Türkiye Gazetesi Niğde temsilcisi Hüseyin Gökdemir ikinci, NHS Medya muhabiri Enes Can Özmen üçüncü oldu.

Haber fotoğrafı dalında, Günaydın Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mücahit Bilgi birinciliği, Hamle Gazetesi Muhabiri Yaşar Gül ikinciliği ve Niğde Haber Gazetesi editörü Murat Ümranlıoğlu üçüncülüğü kazandı.

Video haber dalında Dünden Bugüne Gündem Gazetesi muhabiri Adnan Çelebi birinciliği, Niğde TV muhabiri Gülcan Songur ikinciliği ve Niğde Sür Manşet Haber Sitesi muhabiri İsmail Çizmeci üçüncülüğü elde etti.

Niğde Sür Manşet Haber Sitesi muhabiri İsmail Çizmeci, törenin ardından yaptığı açıklamada, ödül alan gazeteciler olarak kazandıkları para ödülünü, önceki sene hayatını kaybeden gazeteci Arif Acındı anısına Niğde Şehit Aileleri Derneğine bağışladıklarını bildirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, çevre illerin gazeteciler cemiyeti başkanları ve basın mensupları katıldı.