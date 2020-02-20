Niğde'de gençlik projelerinin açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de gençlik projelerinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de gençlik projelerinin açılışı yapıldı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki projelerin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de gençlik projelerinin açılışı yapıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki projelerin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende, öğretim üyelerinin projelerinin birçok platformda destek alıyor olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.


Kar, "Öğretim üyelerimizin üniversitemizin, Niğde'nin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız tüm bilimsel çalışmalarına destek veriyoruz ve desteğimizi hissettirme çabası içerisindeyiz." şeklinde konuştu.


Programa, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, proje yürütücüleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:09:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de gençlik projelerinin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]