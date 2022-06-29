Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı

29.06.2022 09:57
Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı

Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 9 bölge ve 2 uygulama noktasında yapılan denetimlere 42 ekipte 173 personel katıldı.

Yabancı uyrukluların kalabilecekleri metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, parklar, durak ve istasyon gibi yerlerin denetlendiği uygulamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı - Son Dakika
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