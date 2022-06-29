Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı

Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 9 bölge ve 2 uygulama noktasında yapılan denetimlere 42 ekipte 173 personel katıldı.
Yabancı uyrukluların kalabilecekleri metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, parklar, durak ve istasyon gibi yerlerin denetlendiği uygulamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
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