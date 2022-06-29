Yabancı uyrukluların kalabilecekleri metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, parklar, durak ve istasyon gibi yerlerin denetlendiği uygulamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı - Son Dakika

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