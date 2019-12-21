Niğde'de görme engelli kişi, İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de görme engelli kişi, İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika

Niğde'de görme engelli kişi, İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu

6 saat önce

Niğde'de görme engelli 47 yaşındaki Cumali Nayaralı, Çalışma ve İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı 36 bin liralık hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı.

Niğde'de görme engelli kişi, İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu, System.String[]

Niğde'de görme engelli 47 yaşındaki Cumali Nayaralı, Çalışma ve İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı 36 bin liralık hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı.

Bor ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan ve küçükken geçirdiği havale nedeniyle yüzde 47 görme engeli bulunan Nayaralı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hazırladığı projeyle İŞKUR'a başvurdu.

Projesi kabul edilen Nayaralı, 36 bin liralık hibe desteğiyle 3 büyükbaş hayvan alarak işinin başına geçti.

Bir çocuğunu evlendiren, değer çocuğu ve eşiyle yaşayan Nayaralı, ayda 500 lira engelli maaşıyla geçimini sağlayamadığı için bu işe yöneldiğini söyledi.

Nayaralı, "Komşunun bir işi olursa 50-60 liraya yevmiyeye gidiyordum. Şimdilik işimiz iyi gidiyor. Sonunda da güzel olur inşallah. Umudum bu hayvanlar. Başka bir yere işe gitme imkanım yok. Ne güzel bunlarla ilgileniyorum, sabah kalkıyorum, hayvanların yemini dağıtıyorum, sütünü sağıp satıyorum, çalışıp, çabalıyorum." dedi.

Nayaralı'yı ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül de engelli ve eski hükümlülere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Cumali Nayaralı'nın İŞKUR'a başvurduğunu belirten Bingül, şöyle konuştu:

"Cumali Bey'in projesi onaylandı. 2019'un ikinci 6 aylık döneminde 13 projemiz komisyondan geçti. Bu bizim için büyük bir başarı. Türkiye genelinde onaylanan proje sayısı en yüksek illerden biri Niğde. 2020'nin ilk yarısı için 17 projemiz daha var. Engelli ve eski hükümlüler, kendi işlerini kurma noktasında İŞKUR'a başvuru yapabilir. Biz onlara gerekli desteği sağlıyoruz. Çok güzel başarı hikayelerimiz var. Cumali Bey, yeni başladığı işin kapasitesini ileride daha da artıracak. Gayet güzel bir iş kurdu. Kendisine güzel bir gelir sağlayacağını umuyoruz."

Niğde, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:26 "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi" sempozyumu sona erdi - Son Dakika
19:25 Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
19:25 Karabük emekli polis, direksiyon deri kaplama işi yapıyor - Son Dakika
19:25 Çanakkale rus savaş gemisi admiral essen, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
19:25 Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:29:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de görme engelli kişi, İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]