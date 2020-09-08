Niğde'de gümrük kaçağı 32 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

NİĞDE'de gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli markalara ait kaçak 32 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan, piyasaya süren, haksız kazanç elde ederek, devleti vergi kaybına uğratan işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 iş yeri ve 1 ev olmak üzere yapılan aramalarda çeşitli markalarda 32 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 kişi hakkında 'kaçakçılık' suçundan adli işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.