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Niğde'de "Güvenli Okul" uygulaması

43 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında okul önlerinde yapılan uygulamaları denetledi.

Niğde'de

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında okul önlerinde yapılan uygulamaları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında belirlenen okul önlerinde 19 ekip ve 98 personelle uygulama yaptı. Şüpheli görülen vatandaşlar genel bilgi taramasından geçirildi, üzeri arandı.

Vali Şimşek, 23 Nisan Havacılar İlkokulu önündeki denetimleri inceledi, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vali Şimşek, öğrencileri, geleceğe en iyi şekilde hazırlayıp sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Şimşek, öğrencilerin her anlamda rahat etmesi için birçok konuya dikkat edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedbirlerimiz, servis araçlarındaki şoförleri, rehberlerin eğitiminden kantindeki gıdaların güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi kaplıyor. Biz özellikle okulların çevre güvenliğine önem veriyoruz. Bu anlamda okullarımızı, risk guruplarına göre sıraladık. Riskli okullarımıza özellikle Asayiş, Narkotik ve Çocuk Şubeden ekipler görevlendirdik. Ayrıca güvenlik sistemleri kurarak okul çevrelerini kameralarla daha güvenli hale getirdik. Güvenli Okul Projesi kapsamında zaman zaman uygulamalar gerçekleştiriyoruz ve bugün de onlardan birini ekiplerimiz icra ediyor. Uygulamada 19 ekip 98 personel görev yapıyor."

Şerif Yılmaz 2, Narkotik, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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