Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi

16.08.2022 15:15

Niğde'de güvercinlerin bulunduğu tahta kafese zulalanmış 1 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde'de güvercinlerin bulunduğu tahta kafese zulalanmış 1 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada güvercinlerin bulunduğu tahta kafese zulalanmış 1 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.D.'nin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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