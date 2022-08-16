Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada güvercinlerin bulunduğu tahta kafese zulalanmış 1 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.D.'nin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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