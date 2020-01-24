Niğde'de güzelleştirme derneğine kumar baskını - Son Dakika
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Niğde'de güzelleştirme derneğine kumar baskını

6 saat önce

NİĞDE'de polis, Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'ne kumar baskını düzenledi.

Niğde'de güzelleştirme derneğine kumar baskını, System.String[]

NİĞDE'de polis, Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'ne kumar baskını düzenledi. Baskında Dernek Başkanı C.Ş. ile kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Saruhan Mahallesi'nde bulunan Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dernek binasına operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Yazboz ve okey takımı ile 200 liraya el konuldu. Dernek Başkanı C.Ş., gözaltına alındı.


Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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