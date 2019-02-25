Son Dakika Haberleri: Niğde'de Hafif Ticari Aracın Çarptığı İşçi Öldü

Niğde'de Hafif Ticari Aracın Çarptığı İşçi Öldü

8 dakika önce

Niğde'de hafif ticari aracın çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Niğde'de Hafif Ticari Aracın Çarptığı İşçi Öldü, System.String[]
Niğde'de hafif ticari aracın çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde arıza yapan bir tırın etrafına koyulan dubaları toplayan Eminlik Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde çalışan işçi Fahrettin Gültepe'ye (57), henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gültepe'nin cenazesi işlemlerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:57 Kaynak: AA

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