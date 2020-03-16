Niğde'de "Halkla Buluşma Günleri" yapılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 'Halkla Buluşma Günleri' yapılmayacak - Son Dakika

Niğde'de "Halkla Buluşma Günleri" yapılmayacak

6 saat önce

Niğde'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Niğde'de

Niğde'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs tedbirleri kapsamında, her hafta çarşamba günleri 09.00 -11.00 saatleri arasında yapılan "Halkla Buluşma Günleri"nin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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