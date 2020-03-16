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Niğde'de "Halkla Buluşma Günleri" yapılmayacak
6 saat önce
Niğde'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Niğde'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.
Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs tedbirleri kapsamında, her hafta çarşamba günleri 09.00 -11.00 saatleri arasında yapılan "Halkla Buluşma Günleri"nin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.
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