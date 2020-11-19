Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü - Son Dakika

Niğde'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhan Batı Caddesi'ndeki bir yüzme havuzuna giren R.D. (18), henüz belirlenemeyen nedenle suda çırpınmaya başladı.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.