Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü - Son Dakika

Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

19.11.2020 19:23
Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü, System.String[]

Niğde'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhan Batı Caddesi'ndeki bir yüzme havuzuna giren R.D. (18), henüz belirlenemeyen nedenle suda çırpınmaya başladı.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü - Son Dakika


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